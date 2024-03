Helldivers 2: tante armi 'elettrizzanti' in arrivo con Cutting Edge, il nuovo Warbond

Le minacce planetarie di Helldivers 2 sono solo una delle tante novità che hanno in serbo gli studi Arrowhead per tutti coloro che stanno partecipando alla Guerra Galattica: sta infatti per arrivare Cutting Edge, il nuovo Warbond che punta ad arricchire ulteriormente l'equipaggiamento dei difensori della Super Terra.

Il nuovo pacchetto aggiuntivo confezionato dalla software house svedese include tutta una serie di armi ipertecnologiche ed equipaggiamenti sperimentali, grazie ai quali poter esportare la democrazia friggendo i Terminidi e i loro alleati cibernetici in modi ancora più 'elettrizzanti'.

Disponibile dal 14 marzo, il nuovo Warbond 'Cutting Edge' porta in dote i Prototipi EX Series 3, 16 e X: gli ultimi ritrovati del reparto Ricerca e Sviluppo della Super Terra sfruttano degli archi elettrici per scatenare il panico tra le fila nemiche, generando dei forti campi magnetici che proteggono i difensori della Super Terra e, al contempo, alimentano i circuiti ipertecnologici di armi futuristiche come il fucile laser LAS-16, il fucile al plasma SG-8P, l'arma da fianco ARC-12, le granate stordenti G-23 e la pistola LAS-7 Dagger.

Il prossimo Titolo di Guerra Premium di Helldivers 2 sarà quindi disponibile all'interno del pannello Acquisizioni a partire dalla giornata di giovedì 14 marzo. Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia dell'ultimo video sfornato dalle fucine digitali del team Arrowhead e, nel caso ve lo foste perso, del nostro speciale su Helldivers 2 come erede di Starship Troopers.