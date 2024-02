Helldivers 2 trucchi: armi, stratagemmi, missioni giornaliere e crediti Super gratis

Silenziosamente, Helldivers 2 è approdato in esclusiva su PlayStation 5 e Steam, piattaforme sulle quali sta avendo un successo davvero incredibile. Se anche voi state per diventare soldati spaziali con l'obiettivo di massacrare robot e alieni per diffondere democrazia, ecco alcuni consigli che potrebbero tornarvi utili.

Ricaricate solo quando serve

Come avrete notato, in Helldivers 2 non è possibile conoscere con esattezza il quantitativo di munizioni nel caricatore delle armi e l'unico modo per regolarsi in tal senso è osservare l'indicatore a forma di caricatore che va svuotandosi man mano che si preme il grilletto. Tenere d'occhio le munizioni residue è fondamentale, poiché la ricarica nell'esclusiva PC e PlayStation 5 funziona diversamente rispetto a molti altri sparatutto: nell'inventario non abbiamo proiettili ma caricatori e procedere con la loro sostituzione fa sì che quelle inutilizzate vadano definitivamente perse. Se quindi siete abituati a ricaricare dopo ogni sparo, sappiate che questo sistema vi causerà parecchi problemi in Helldivers 2. Vi sono però alcune eccezioni come il revolver, il cui funzionamento è quello classico e permette di inserire i singoli proiettili nel caricatore, senza alcuna perdita in caso di errore.

Modificate le armi

Sebbene nel tutorial di Helldivers 2 non venga in alcun modo spiegato, è possibile apportare alcune piccole modifiche alle armi, al fine di renderle perfette per le varie situazioni. Mentre si impugna una bocca da fuoco, è sufficiente tenere premuto il tasto Quadrato per visualizzare una pratica interfaccia attraverso la quale si può modificare il rateo di fuoco, variare lo zoom del mirino e personalizzare eventuali accessori montati sull'arma.

Sbloccate i Moduli della Nave

In Helldivers 2 non vi è una vera e propria progressione e tutto l'equipaggiamento disponibili inizialmente può benissimo essere utilizzato nelle operazioni con il livello di difficoltà più elevato. Esiste però la possibilità di sbloccare piccoli potenziamenti che, pur non rivoluzionando il gameplay, permettono di avere alcune agevolazioni che fanno comodo: stiamo parlando dei Moduli della Nave. A differenza dei power-up che occupano uno slot dell'equipaggiamento, i moduli sono migliorie permanenti che si sbloccano spendendo quantità generose dei materiali che si possono recuperare durante le missioni e che sono condivisi fra tutti i membri della squadra (non c'è bisogno di depredare i corpi degli alleati caduti). Alcuni di questi riducono i tempi di ricarica degli Stratagemmi e altri, come Licenza di accesso alle donazioni, permettono di far cadere un'arma pesante con le munizioni al massimo. Non ignorate quindi il menu dei moduli ed investite le risorse accumulate tra una missione e l'altra.

Scegliete bene gli Stratagemmi

Prima di lanciarsi su un pianeta con un Hellpod, in Helldivers 2 dovrete scegliere quali Stratagemmi portare con voi sul campo. Sebbene tale scelta possa sembrare marginale ai fini dell'esperienza, vi assicuriamo che non lo è: selezionare con cura quali sono gli aiuti che è possibile richiamare in battaglia è fondamentale, soprattutto se si gioca ai livelli di difficoltà più alti. Cercate quindi di bilanciare tra le armi pesanti, gli attacchi aerei e i dispositivi tecnologici, facendo anche in modo da colmare eventuali lacune dell'inventario dei vostri alleati. Se già ci sono torrette, ad esempio, potreste utilizzare uno dei vostri slot per lo scudo. Non dimenticate inoltre che alcuni Stratagemmi hanno un numero di utilizzi limitato, invece altri hanno usi illimitati e richiedono solo di attendere una manciata di secondi prima di poter essere nuovamente attivati.

Completate le missioni giornaliere

A meno che non completiate missioni senza sosta alle difficoltà più elevate, mettere da parte le Medaglie in Helldivers 2 sarà un'impresa piuttosto complessa. A tal proposito, vi suggeriamo di non ignorare mai il cosiddetto Ordine Individuale, ovvero la missione giornaliera che viene assegnata quotidianamente ad ogni giocatore alle ore 1:00 del fuso orario italiano. Si tratta di una sfida spesso semplice da portare a termine ed il cui completamento permette di ricevere come ricompensa ben 15 Medaglie. Per chi non lo sapesse, si tratta della valuta per acquistare le ricompense del Battle Pass, le cui pagine includono armi da fuoco, granate, armature, potenziamenti e altri elementi estetici.

Crediti Super gratis

Avere a disposizione molti Crediti Super in Helldivers 2 può fare comodo, dal momento che questa valuta premium permette sia di acquistare i Battle Pass che fare compere nel negozio. Dal momento che il titolo Arrowhead Game Studios non è affatto basato sulle microtransazioni, è possibile mettere da parte questo tipo di risorse anche in modo gratuito. Oltre a poter ottenere centinaia di Crediti Super grazie al pass disponibile al lancio, ossia 'Helldiver mobilitatevi', vi è anche l'opportunità di raccogliere piccole quantità di crediti durante le missioni. Il nostro consiglio è quello di esplorare le mappe e visitare i punti d'interesse contrassegnati da una piccola icona a forma di diamante: vi è una piccola probabilità che all'interno dell'area vi sia un pod contenente medaglie, denaro da investire in Stratagemmi o addirittura Crediti Super.

Approfittate dei Twitch Drops

A differenza di quanto si potrebbe pensare, le corazze di Helldivers 2 non hanno solo una funzione estetica e attivano anche un'abilità passiva che varia da armatura ad armatura. Proprio per questo motivo, vi suggeriamo di approfittare della campagna di Twitch Drops che permette a tutti i giocatori dello sparatutto in terza persona di ottenere il set gratis TR-117 Alpha Commander per Helldivers 2. Dopo aver sbloccato il drop, dovrete recarvi sul sito ufficiale e completare un semplice form che vi darà accesso al codice da riscattare su Steam o PlayStation Store, in base alla piattaforma selezionata. Indossando questo set, potrete trasportare due stimolanti extra (l'equivalente dei medikit), i quali avranno anche un potere curativo superiore.