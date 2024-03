Helldivers 2: i veicoli stanno arrivando, eccoli in azione in un video gameplay

A qualche giorno di distanza dall'arrivo dei mech in Helldivers 2, ecco che già si inizia a parlare della prossima novità in termini di gameplay. Nel corso delle ultime ore, infatti, il team di sviluppo ha iniziato a stuzzicare i fan con video e riferimenti ai veicoli corazzati.

I canali social ufficiali di Arrowhead Game Studios hanno accolto un video gameplay che mostra un giocatore di Helldivers 2 travolto da una bellissima sorpresa. Durante una delle sue partite, il giocatore si è visto arrivare in soccorso uno sconosciuto, il quale ha utilizzato uno Stratagemma utile a richiamare un veicolo corazzato. Ovviamente l'utente non poteva che accettare il dono, che è stato subito utilizzato. [AH] Joel, questo è il nome del misterioso giocatore, è con tutta probabilità uno sviluppatore di Arrowhead (da qui il tag AH) che ha voluto sorprendere i fan dello sparatutto.

Ciò che stupisce non è tanto l'evento, ma il fatto che gli APC siano già perfettamente utilizzabili in Helldivers 2. Questo significa che è tutto pronto e che gli sviluppatori dello sparatutto in terza persona potrebbero attivare un nuovo evento per sbloccarli da un momento all'altro, proprio come accaduto con l'esoscheletro.

Nel frattempo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la recensione di Helldivers 2.

