Helldivers 2 in video: il gameplay dello shooter spaziale per PS5 e PC non ha più segreti

Terminati i festeggiamenti per la fase Gold raggiunta con Helldivers 2, per gli studi Arrowhead è già tempo di riaffacciarsi sui profili social del team PlayStation per condividere un nuovo video diario che svela i segreti del sistema di combattimento e delle tattiche da adottare nel nuovo shooter spaziale.

Il nuovo filmato confezionato dalla software house svedese ci aiuta a familiarizzare con gli elementi fondanti del combat system, per poi offrirci un approfondimento sui numerosi strumenti utilizzabili dagli utenti per partecipare alla guerra galattica contro i Terminant e i loro alleati cibernetici, i famigerati Automi.

Il teatro di battaglia su scala cosmica imporrà ai giocatori di servirsi della Mappa Galattica accessibile dalla nave Super Destroyer per osservare in tempo reale l'andamento della guerra e decidere, di volta in volta, le missioni da svolgere per arginare l'avanzata dei nemici o consolidare le posizioni degli alleato.

Con l'ausilio dei tanti strumenti strategici offerti dalla Mappa Galattica, l'Alto Comando della Super Terra fornirà ai giocatori tutte le direttive sulle principali priorità della campagna bellica, dalle Operazioni di alto livello agli incarichi da completare seguendo gli ordini impartiti dai generali. Una volta entrati in azione, starà però ai singoli giocatori decidere le azioni da compiere per raggiungere l'obiettivo designato, anche se molte delle attività richiederanno una grande coordinazione con i altri membri della squadra e gli altri commilitoni in multiplayer.

Il tripudio d'insetti alieni ed esplosioni di Helldivers 2 attende tutti gli appassionati del genere per l'8 febbraio su PC e in esclusiva console su PlayStation 5.