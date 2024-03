Helldivers 2 vs Halo: il CEO di Arrowhead prova a spegnere il fuoco della console war

Dopo essersi fatto portavoce della rabbia degli studi Arrowhead per i giochi fake ispirati a Helldivers 2, il CEO Johan Pilestedt redarguisce un utente sui social che definisce lo shooter spaziale 'superiore ad Halo' e invita la community a non cedere alle pulsioni della console war.

Il massimo esponente della casa di sviluppo svedese ha infatti deciso di intervenire nell'accesa discussione scatenata da chi, per chissà quale ragione, si diverte ancora a darsi battaglia sui social per dileggiare la console 'avversaria' e i principali videogiochi first party che ne caratterizzano la lineup.

Riallacciandosi al commento di un sedicente fan PlayStation che ha tirato in causa la serie di Halo confrontandola con Helldivers 2 per attaccare in maniera strumentale la community Xbox, il CEO di Arrowhead si chiede "perché lanciarsi in simili confronti? Lasciamo che i giocatori amino e si divertano con entrambe le serie, non è una gara a esclusione. Abbiamo tutti bisogno di più compassione e unione nel mondo, e di meno rivalità".

Il commento di Pilestedt, come facilmente prevedibile, ha alimentato un acceso dibattito su Twitter/X, con tanti utenti che sottolineano l'insensatezza della console war e altri che colgono l'occasione per esortare Arrowhead e Sony a portare Helldivers 2 su Xbox. Per una strana coincidenza, nelle scorse ore anche un'altra grande personalità della 'galassia PlayStation' ha guardato in direzione di Halo: ci riferiamo a Cory Barlog e alla foto che il Director di God of War ha pubblicato sui social per condividere con la community la sua felicità nell'incontrare Master Chief in occasione di un evento. Anche nel caso di Barlog, in tanti hanno commentato manifestando il proprio entusiasmo per le serie di God of War e Halo, nella speranza che le due IP possano abbandonare la loro esclusività e approdare un giorno tanto su PlayStation quanto su Xbox.