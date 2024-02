Helldivers 2 su Xbox Series X|S: la petizione della community raggiunge le 27mila firme

Il mancato arrivo di Helldivers 2 su Xbox lamentato da Phil Spencer fa da sfondo all'ultima iniziativa lanciata dalla community: la petizione avviata su Change.org dai fan di sparatutto che chiedono a gran voce l'arrivo dello sparatutto sci-fi di Sony su Xbox Series X|S tocca quota 27mila firme.

Lanciata nei giorni scorsi da Isaiah Hardin e rivolta direttamente al team PlayStation, la petizione è accompagnata da un'interessante lettera aperta che riassume i desideri della community Xbox che guarda con estremo interesse al possibile arrivo di Helldivers 2 su piattaforme verdecrociate.

L'autore di questa petizione che, nel momento in cui scriviamo, ha superato le 27.900 firme, spiega in un passaggio della sua lettera aperta che "l'importanza del porting di Helldivers 2 su Xbox non può essere sottovalutata perché simboleggia la visione di un'industria videoludica non più guidata dall'esclusività che ha alimentato per decenni la console war. Rendendo Helldivers 2 disponibile ai giocatori Xbox, Sony potrebbe compiere un passo coraggioso verso lo smantellamento delle barriere che da tempo dividono la community dei videogiocatori".

Per l'autore di questa petizione, quindi, il porting di Helldivers 2 su piattaforme Xbox "va oltre la semplice espansione del franchise: riguarda la costruzione di ponti tra i giocatori, indipendentemente dai dispositivi sui quali scelgono di giocare. Si tratta di riconoscere che, sotto la superficie della concorrenza tra fautori di questa o quella piattaforma, siamo tutti giocatori uniti dalla passione condivisa per le esperienze interattive. Helldivers 2 rappresenta un'opportunità unica per spezzare il circolo vizioso della guerra tra console. Il gaming non dovrebbe essere definito dalla fedeltà a un brand o a una console specifica, ma piuttosto dall'amore collettivo che nutriamo tutti per l'intrattenimento videoludico".

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Helldivers 2, una piacevole e inaspettata sorpresa.