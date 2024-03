Helldivers 2: far percepire la fragilità umana è un tema chiave del gioco, dice Arrowhead

Oltre ad aver rivelato la roadmap che ha svelato il futuro di Helldivers 2, gli sviluppatori di Arrowhead Game Studios continuano a discutere apertamente del gioco sorpresa che sta facendo la fortuna di Sony su PlayStation 5 e PC.

Attraverso una dichiarazione pubblicata sul PlayStation Blog, Johan Pilestedt, CEO e creative director, ha parlato di uno dei temi chiave che Helldivers 2 cerca di trasmettere ai giocatori: la fragilità degli esseri umani. Questo concetto viene trainato attraverso diversi aspetti del gameplay, primo fra tutti il cambio di telecamera, ora posto alle spalle dei combattenti a differenza del primo capitolo della serie.

"Helldivers 1 ha tratto molta ispirazione dalla vita reale e dalle esperienze di simulazione militare, unite al combattimento contro gli extraterrestri", ha esordito Pilestedt. "La distanza nei punti di vista dall'alto verso il basso, tuttavia, non consente le esperienze più coinvolgenti". Avvicinando la telecamera sul campo di battaglia, Arrowhead "spaventa" i giocatori nei modi più disparati, anche attraverso il fuoco amico. "Abbiamo sempre saputo di volere la contrapposizione tra la fragilità degli esseri umani dotati di strumenti potenti e i nemici fisicamente superiori vulnerabili solo alle armi pesanti", ha affermato. "Sentirsi umani è una parte fondamentale dell'esperienza di Helldivers". Anche il fuoco amico gioca un ruolo in questo, creando "una complessità nel gameplay in cui i giocatori devono pensare attivamente durante le sequenze di combattimento", ha detto.

A veicolare questo messaggio sono anche "le risatine che emergono quando accidentalmente bombardi a tappeto i tuoi amici, che consentono una giocosità che in realtà sarebbe una tragedia, ma entro i limiti dei giochi possiamo esplorare il dark humor di queste situazioni".

