Helldivers diventerà una grande IP PlayStation? È il sogno d'infanzia del CEO di Arrowhead

Con 8 milioni di copie vendute e centinaia di migliaia di videogiocatori contemporaneamente attivi su PC e PS5 a tutte le ore del giorno, Helldivers 2 è senza dubbio il più grande fenomeno di questo inizio 2024. Eppure, sembra che nell'immaginario collettivo non sia ancora riuscito a guadagnarsi un posto nel pantheon delle grandi IP PlayStation.

La discussione è nata su X.com, quando un giocatore ha postato un artwork nel quale vengono mostrate da un lato le più grandi esclusive PlayStation e dall'altro le più celebri IP Nintendo. Nel lato blu, quello di Sony, appaiono personaggi come Kratos, Ellie, Aloy, Spider-Man, Nathan Drake e Ratchet & Clank, ma non i soldati di Helldivers 2, che tanto stanno impazzando sui campi di battaglia online di PlayStation 5 e PC.

Come mai? Un giocatore ha fatto notare che, nonostante il successo di questo secondo capitolo, il franchise di Helldivers non è ancora riuscito a ritagliarsi un posto fisso nel pantheon delle grandi IP PlayStation, anche se ritiene che ciò possa accadere in futuro. L'affermazione ha trovato d'accordo Johan Pilestedt, CEO di Arrowhead Studios e Game Director di Helldivers 2, il quale da un lato ha ammesso che il suo gioco non è ancora riuscito a guadagnarsi tale etichetta, dall'altro ha confessato che la prospettiva lo emoziona oltremodo. "Sono d'accordo con te", ha scritto Pilestedt rispondendo all'utente di cui sopra. "È incredibile che possa accadere in futuro... è come se... come se si realizzare un sogno d'infanzia".

Che dite, Helldivers riuscirà a ritagliarsi uno spazio accanto a nomi altisonanti come Uncharted, God of War, The Last of Us, Horizon, Spider-Man e Ratchet & Clank? Le basi ci sono senz'altro, adesso la palla passa al grande pubblico.

Sony PlayStation®5 - DualSense™ Wireless Controller è uno dei più venduti oggi su