Hellgate Redemption: l'apocalisse demoniaca di Hellgate London continua su Unreal Engine 5

La serie che ha gettato le basi del moderno genere dei Looter Shooter tornerà su PC e console con Hellgate Redemption, un'avventura demoniaca e post-apocalittica sviluppata su Unreal Engine 5 e affidata alle cure di Lunacy Games, la software house fondata e diretta dal papà di Hellgate London, Bill Roper.

"Da molti anni sognavavamo di ritornare su questo franchise che abbiamo creato nel 2007", è il commento che lo stesso Roper affida ai social per manifestare tutto il suo entusiasmo, e quello del team che lo accompagnerà in questa nuova avventura professionale, per l'accordo siglato con HanbitSoft che gli consentirà, appunto, di realizzare il prossimo capitolo della saga di Hellgate potendo contare su un budget 'da tripla A'.

Il boss di Lunacy Games spiega che Hellgate Redemption sfrutterà i potenti strumenti di sviluppo integrati nell'editor di Unreal Engine 5 per dare forma a un'esperienza interattiva d'impatto, un'avventura a tinte oscure ambientata in una regione del tutto inedita della dimensione demoniaca e post-apocalittica che ha fatto da sfondo all'odissea vissuta dall'eroe di Hellgate London.

Restiamo quindi in attesa di ulteriori informazioni da parte del team al seguito di Roper e, ovviamente, delle primissime scene di gameplay di Hellgate Redemption su Unreal Engine 5. Nel frattempo, facciamo un tuffo nel passato e vi invitiamo a riavvolgere il nastro dei ricordi leggendo la nostra recensione di Hellgate London.

