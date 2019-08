Hello Games annuncia l'edizione fisica di No Man's Sky Beyond per PS4

Con un post pubblicato sul PlayStation Blog, è stata annunciata ufficialmente l'edizione fisica di No Man's Sky Beyond, la versione aggiornata all'ultima espansione del tanto discusso titolo sviluppato da Hello Games e diretto Sean Murray.

"Oltre tre anni fa, No Man’s Sky arrivava sugli scaffali dei negozi di tutto il mondo per la prima volta. Quei dischi rappresentavano il primo passo di un fantastico viaggio di tre anni che noi e la community di No Man's Sky abbiamo fatto insieme. È stato come essere su una montagna russa, ma dopo sei importanti aggiornamenti gratuiti (Foundations, Pathfinder, Atlas Rises, Next, The Abyss e Visions) siamo arrivati a Beyond", questo il messaggio di Sean Murray rivolto alla fanbase. "Beyond è il nostro aggiornamento più grande e in un certo senso quello più importante. Espande enormemente il multiplayer e aumenta la capacità di interazioni sociali in modo sostanziale. Inoltre, l'intero gioco è ora giocabile in VR. Ci è sembrato giusto raggruppare tutti questi tre anni di aggiornamenti, ri-masterizzare il gioco e ripubblicarlo su un nuovo disco scintillante".



La versione retail di No Man's Sky Beyond (trovate la boxart in versione integrale in calce) sarà pubblicata il 10 settembre in Nord America e l'11 settembre in Europa. Al momento, l'unica versione confermata è quella PlayStation 4, non abbiamo al momento informazioni riguardanti le ipotetiche edizioni per PC e Xbox One. Sulle nostre pagine trovate la Recensione di No Man's Sky Beyond, così come una Guida per la costruzione delle Basi.