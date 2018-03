Hello Games annuncia No Man's Sky Next per PS4, Xbox One e PC

ha annunciato oggi cheè in avanzata fase di sviluppo e che verrà reso presto disponibile, sotto forma di aggiornamento gratuito, per i giocatori PlayStation 4 e PC.farà presto il suo esordio anche su Xbox One.

Nell’agosto del 2016 un piccolo team di sviluppo chiamato Hello Games, ha rilasciato per le piattaforme PS4 e PC un titolo estremamente ambizioso che è riuscito fin da subito ad attirare l’interesse della community di videogiocatori: No Man’s Sky. Questo titolo sandbox ha permesso a milioni di videogiocatori di tutto il mondo di esplorare, combattere e commerciare per centinaia di milioni di ore nelle profondità più remote di uno sconfinato open-universe incredibilmente vivo e pulsante. In questi ultimi 18 mesi Hello Games e la community di No Man’s Sky si sono occupati di espandere ulteriormente il gioco tramite 3 grandi aggiornamenti principali (Foundation, Pathfinder, Atlas Rises) e dozzine di altri contenuti extra.

"No Man’s Sky Next rappresenta un grande passo avanti per Hello Games e per la community di No Man’s Sky" ha affermato Sean Murray, fondatore di Hello Games. "Ogni aggiornamento rilasciato per No Man’s Sky è riuscito a ottenere un successo ancora più grande dei precedenti. Con Atlas Rises il nostro team si è letteralmente superato. Il viaggio di No Man’s Sky è molto lontano dal concludersi, è così straordinario avere la possibilità di lavorare a un progetto destinato a sorprendere molti videogiocatori."

I possessori di console Xbox One potranno esplorare, entro il 2018, il vastissimo universo di No Man’s Sky arricchito di tutti i nuovi contenuti rilasciati e di molte altre sorprese non ancora annunciate. 505 Games distribuirà in tutto il mondo la versione fisica di No Man's Sky per console Xbox One.