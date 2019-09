No Man's Sky Beyond in VR: la nuova patch migliorerà la grafica su PC e PS4 con PSVR

Hello Games, il team dietro No Man’s Sky, ha postato su Steam un lungo aggiornamento con i dettagli sulla prossima fase dedicata ai contenuti in fase “sperimentale”. Tra le molte implementazioni, spiccano due novità che riguardano la modalità VR.

La prima introduce un numero di ottimizzazioni per il rendering della modalità PC VR e PlayStation VR, mentre la seconda specifica importanti miglioramenti nella qualità dell’immagine per il PSVR, con la riduzione dell’effetto blur causato dal filtro TAA e una correzione per la bassa qualità del terreno e delle aree circostanti.

Nel futuro prossimo, quindi, No Man’s Sky riceverà un aggiornamento che migliorerà notevolmente la qualità del gioco in modalità VR, in particolare su PlayStation 4. Potete leggere il report completo qui.

Il grande update No Man’s Sky Beyond sembra aver ridato vita al famoso simulatore di esplorazione spaziale, anche grazie all’introduzione del supporto per PlayStation VR che gli utenti chiedevano da tempo. Se volete farvi un’idea sui nuovi contenuti potete leggere lo speciale di No Man’s Sky Beyond che trovate sulle nostre pagine.