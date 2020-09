Hello Games: lo studio di No Man's Sky al lavoro su un nuovo ambizioso gioco

Sono stati anni movimentati per Hello Games, segnati dal salvataggio in corsa di No Man's Sky - riuscita alla perfezione - e il lancio del primo "corto", The Last Campfire. Adesso, lo studio capitanato da Sean Murray intende volgere lo sguardo al futuro. No, non parliamo di No Man's Sky 2.

Nel corso di un'intervista concessa a Polygon, Murray ha affermato che attualmente Hello Games è composta da un totale di 26 persone. 3 di loro hanno dato vita a The Last Campfire, mentre i rimanenti 23 sono stati divisi in due gruppi: il primo si sta occupando del supporto del sempreverde simulatore spaziale della casa, mentre il secondo si è messo al lavoro su un progetto tutto nuovo, descritto come un "gioco gigantesco e ambizioso come No Man's Sky". Purtroppo, al momento non si sa molto altri al riguardo, se non che sarà una nuova IP (non rappresenterà il seguito di nessun gioco) e si trova ancora nelle fasi iniziali dello sviluppo.

Sean Murrey, memore delle polemiche che hanno circondato il lancio di No Man's Sky e le accuse che gli sono piovute addosso, al momento non sa ancora cosa (e quanto) dire in merito a questo nuovo progetto. Lo sviluppatore sa bene che parlando molto di un gioco si crea interesse nei videogiocatori, ma allo stesso tempo è conscio che molte delle sue passate dichiarazioni gli si sono ritorte contro: "Eravamo ingenui - non avevamo bisogno di parlare così tanto, e avremmo avuto lo stesso successo". Per chi non lo sapesse, la prima versione di No Man's Sky venne accolta negativamente dai videogiocatori, che la trovarono molto al di sotto delle aspettative che gli stessi sviluppatori avevano creato. Quindi, è molto probabile che dovremo aspettare molto tempo prima di sentir parlare di questo nuovo, ambizioso gioco.