Hello Games svela la box art di No Man's Sky Beyond

Uno degli annunci più fragorosi giunti nel corso del primo episodio di PlayStation State of Play è stato certamente quello di No Man's Sky Beyond, prossimo major update dell'esploratore spaziale procedurale di Hello Games che introdurrà all'interno dell'esperienza un'inedita modalità VR.

L'artwork, che potete ammirare integralmente in calce alla notizia, riassume efficacemente le novità di gameplay che No Man's Sky si accinge ad accogliere con la pubblicazione di questa nuova espansione gratuita. Possiamo infatti osservare un gruppo di esploratori, il che ci rimanda all'aggiunta di una modalità multiplayer online ancor più ricca e sfaccettata di quella già inserita con No Man's Sky Next, nel mentre il casco del personaggio al centro dell'immagine sta come a ricordarci che grazie a Beyond potremo per la prima volta intraprendere il nostro viaggio nello spazio in Realtà Virtuale (la modalità VR è prevista sia su PC e che su PlayStation VR). La software house ha in serbo una terza novità di cui però non ha ancora svelato alcun dettaglio in merito.

Lasciandovi alla visione dell'immagine, vi ricordiamo che No Man's Sky Beyond sarà pubblicato da Hello Games durante questa estate, e sarà scaricabile gratuitamente da tutti coloro che già possiedono il titolo diretto da Sean Murray (che recentemente è tornato a discutere del travagliato sviluppo del gioco). Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di No Man's Sky Beyond.