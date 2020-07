Hello Neighbor 2: annunciato il secondo capitolo del famoso stealth game

Il pre-show del Summer Game Fest condotto dall'immancabile Geoff Keighley è stato il palcoscenico ideale per presentare il nuovo capitolo di uno degli stealth game più famosi degli ultimi anni, Hello Neighbor 2.

Il publisher tinyBuild Games ha recentemente acquistato lo studio degli sviluppatori di Hello Neighbor, precedentemente conosciuto come Dynamic Pixels. Con il nuovo nome di Eerie Guest hanno presentato al mondo il secondo capitolo del loro stealth game di successo, Hello Neighbor 2.

Hello Neighbor 2 è un "stealth horror game" in cui i giocatori vengono perseguitati da una misteriosa creatura mentre cercano di rintracciare Mr. Peterson (il famoso The Neighbor) scomparso nel corso degli eventi del primo capitolo della serie. Per questa occasione gli sviluppatori promettono scontri con una IA avanzata in grado di apprendere autonomamente la strategia di gioco, tenendo traccia di ogni mossa dei giocatori.

Hello Neighbor 2 uscirà su Xbox One e Xbox Series X e supporterà la funzione di Smart Delivery. Rimanete sintonizzati per i prossimi aggiornamenti.