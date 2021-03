Hello Neighbor 2: l'evoluzione dell'IA dello stealth game nel nuovo video

Nel corso dell'ID@Xbox Indie Showcase che ha mostrato il video cooperativo di The Ascent e fatto da sfondo al reveal di Moonglow Bay, Eerie Guest e TinyBuilt hanno illustrato l'evoluzione dell'IA con un nuovo filmato di Hello Neighbor 2.

Nella cornice mediatica dell'ultimo evento organizzato dal Team Xbox, gli autori di Hello Neighbor 2 hanno discusso delle importanti migliorie apportate all'intelligenza artificiale del loro prossimo stealth game in salsa thrilling. Il sistema di autoapprendimento di cui sarà dotata l'IA nemica terrà traccia delle attività del giocatore e si adatterà di conseguenza, anticipando così le mosse compiute dagli utenti per rendere ancora più tesa l'esperienza confezionata da Eerie Guest.

Grazie all'IA evoluta, la nostra nemesi potrà esplorare l'ambiente e cercare dei modi sempre diversi per tenderci un'imboscata: spetterà quindi ai giocatori adattarsi a loro volta per ricavarsi una via di fuga. Non a caso, gli sviluppatori hanno integrato la nuova IA al sistema di routine comportamentali seguite dal nemico come dormire, mangiare, cucinare e addentrarsi nei boschi per scavare fosse, oltre ovviamente alle azioni contestuali basate sull'utilizzo degli oggetti presenti nello scenario.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo all'ultimo filmato di approfondimento con scene di gameplay "intelligenti" di Hello Neighbor 2, il cui lancio è previsto nei prossimi mesi su PC, Xbox One e Xbox Series X/S. Il gioco sarà disponibile gratis su Xbox Game Pass sin dal giorno di commercializzazione.