Hello Neighbor 2: l'horror stealth uscirà anche su PS4 e PS5, con Beta per i preordini

I rappresentanti di TinyBuild si affacciano sulle pagine del PS Blog per confermare l'arrivo di Hello Neighbor 2 su console PlayStation. Per l'occasione, la compagnia indie pubblica un video che fissa la data della Beta accessibile da chi effettuerà il preordine dell'horror stealth.

La fase di Beta testing partirà ufficialmente il 7 aprile 2022 e coinvolgerà tutti coloro che effettueranno il preordine del gioco (non è chiaro se solo su PS4 e PS5 o anche su PC e console Xbox). L'annuncio dello sviluppo delle versioni PS4 e PlayStation 5 di Hello Neighbor 2 s'accompagna all'immancabile descrizione delle innovazioni ludiche e contenutistiche apportate da TinyBuild rispetto al prequel.

Lo scopo di Hello Neighbor 2 sarà quello di aiutare il giornalista Quentin a indagare sulle misteriose sparizioni avvenute nella (un tempo) tranquilla cittadina di Raven Brooks. Oltre alla natura open world dell'esperienza di gioco, il sequel di Hello Neighbor differirà dal diretto antesignano per la presenza di vicini inquietanti e inaffidabili che nasconderanno i loro segreti sfruttando un'intelligenza artificiale in costante evoluzione.

La sopravvivenza di Quentin sarà perciò determinata dalla capacità degli utenti di adattarsi all'IA dinamica degli abitanti di Raven Brooks... e dei loro cani da guardia! A testimonianza dell'impegno profuso da TinyBuild nella creazione dell'intelligenza artificiale dei vicini troviamo il video sull'IA nextgen di Hello Neighbor 2 pubblicato dagli autori indie nel marzo del 2021 per ribadire che il titolo sarà disponibile da quest'anno anche su console Xbox, PC e, dal day one, nel catalogo di Xbox Game Pass.