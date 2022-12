Hello Neighbor 2, l'inquietante vicino ci insegue su Switch in questo nuovo gameplay

Dopo aver visto il primo capitolo diventare un fenomeno di culto in Italia grazie allo streamer Zeb89, Hello Neighbor 2 è finalmente arrivato sugli scaffali dei negozi, con la versione Switch che ha ricevuto un corposo filmato di gameplay. Come se la caverà il vicino sull'ibrida della Grande N? Scopriamolo insieme.

Nel filmato in calce alla notizia, pubblicato sul canale YouTube HandHeld Players, vediamo il protagonista del gioco alle prese con alcune sezioni di esplorazione e di risoluzione dei puzzle ambientali. Il gameplay, registrato rigorosamente in modalità docked, ha mostrato purtroppo diverse imprecisioni tecniche, tra cui texture sgranate, un fastidioso effetto blurry e il caricamento ritardato degli asset di gioco. Il creator ha inoltre rivelato che la versione Switch sembra essere basata su una build non aggiornata del gioco, elemento che non ci è ancora possibile verificare.

In Hello Neighbor 2, ve lo ricordiamo, vestiremo i panni di un ostinato giornalista, impegnato per svelare una volta per tutte il mistero legato all'inquietante vicino. Questo titolo, oltre ad offrire una grande libertà di esplorazione, metterà il giocatore di fronte a minacce ancora più pericolose che in passato, grazie a un rinnovato sistema di autoapprendimento che permetterà all'AI nemica di essere quanto più imprevedibile.

Hello Neighbor 2 è disponibile per l'acquisto su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch e PC.