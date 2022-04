Hello Neighbor 2: lo stealth game esce a dicembre, con Beta per i preordini

Dopo aver confermato l'arrivo di Hello Neighbor 2 su PS4 e PS5, gli studi TinyBuild annunciano la data di lancio del loro atteso stealth game in salsa thrilling e delineano il quadro completo dei bonus previsti per gli acquirenti in preordine delle edizioni Standard e Deluxe.

Gli emuli del giornalista Quentin che vorranno indagare sulle misteriose sparizioni segnalate dagli abitanti della (un tempo) ridente cittadina di Raven Brooks potranno immergersi nell'esperienza open world di Hello Neighbor 2 a partire dal 6 dicembre 2022 su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, come pure su Game Pass per chi vi è abbonato su PC o console Xbox.

Nel fissare la data di commercializzazione del sequel di Hello Neighbor, i ragazzi di TinyBuild spiegano che tutti coloro che effettueranno il preordine del titolo su PC, PlayStation o Xbox possono accedere alla fase di beta testing iniziata già ieri, giovedì 7 aprile.

La Beta comprende una generosa porzione dell'esperienza di gioco di Raven Brooks, con la possibilità di visitare alcuni degli edifici del quartiere e interagire con alcuni dei personaggi più inquietanti. Questa prova, spiegano gli sviluppatori, servirà ad affinare l'evoluta Intelligenza Artificiale di Hello Neighbor 2 e a raccogliere i feedback degli appassionati per finalizzare i lavori in vista del lancio.

L'accesso alla Beta è garantito sia agli acquirenti in preordine della versione Standard che, ovviamente, a coloro che operanno per la Deluxe Edition: questa speciale versione comprenderà tre contenuti aggiuntivi esclusivi sbloccabili al day one e 5 giorni di accesso anticipato al gioco.