Hello Neighbor 2, nuovo trailer tra horror, stealth e open world: annunciata la Beta

A oltre un anno di distanza dal primo annuncio di Hello Neighbor 2, il publisher tinyBuild Games è pronto a condividere interessanti novità sulla produzione.

Con la pubblicazione di un nuovo trailer dedicato - disponibile direttamente in apertura a questa news - , il team di sviluppo di Eerie Guest ha offerto al pubblico una inedita occasione per dare uno sguardo all'horror stealth game. All'interno di un mondo open-world, The Neighbor 2 inviterà i giocatori a rintracciare il misterioso Mr Peterson, mentre cercano di venire a capo di una inquietante serie di sparizioni. Tra minacciose creature e improbabili passaggi segreti, cercare di passare inosservati sarà essenziale per riuscire a compiere la propria missione.

Con il nuovo trailer di The Neighbor 2, tinyBuild Games ha inoltre annunciato l'intenzione di organizzare una Closed Beta del titolo. L'accesso a quest'ultima sarà legato al preorder del gioco, la cui data di uscita non è però ancora stata comunicata. I preordini di The Neighbor 2 apriranno i battenti a partire dal prossimo 7 aprile 2022. Nei primi mesi del nuovo anno, dovrebbero dunque giungere ulteriori dettagli e informazioni in merito.



Nel frattempo, ricordiamo che The Neighbor 2 sarà edito in esclusiva su piattaforme Microsoft, con debutto atteso su PC, Xbox One e Xbox Series X|S. L'horror stealth open world sarà inoltre disponibile nel catalogo Xbox Game Pass sin dal Day One.