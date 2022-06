Hello Neighbor gratis? Ecco dove giocarlo in attesa del secondo capitolo

Sono passati anni dalla pubblicazione della nostra recensione di Hello Neighbor, titolo che nonostante tutto dispone di un concept intrigante. Proprio quest'ultimo è probabilmente alla base della popolarità acquisita dal titolo col passare del tempo. Tuttavia, potreste non voler pagare fino a 40 euro per il gioco.

La versione per Nintendo Switch di Hello Neighbor arriva infatti a costare 39,99 euro, mentre su PC tramite Steam e Origin il prezzo è pari a 27,99 euro. Quanto costa su PlayStation e Xbox? 29,99 euro. Per quanto si tratti di un "costo ridotto" rispetto ai tripla AAA, dovete sapere che ci sono metodi più economici e probabilmente anche alla vostra portata per divertirsi con il titolo di tinyBuild, anche solamente per una serata. Di seguito approfondiamo le principali possibilità a vostra disposizione per provare questo tipo di esperienza.

Hello Neighbor gratis su Android, iPhone e iPad: versione limitata

Al contrario di quanto avviene su altre piattaforme, tinyBuild ha deciso di distribuire gratuitamente una versione limitata di Hello Neighbor su Android, iPhone e iPad. Potete dunque fare riferimento al Play Store di Google o all'App Store di Apple per provare senza spendere alcunché il gioco. Per sbloccare tutti gli atti il prezzo si avvicina ai 15 euro, ma capite bene che si tratta di un metodo di distribuzione diverso rispetto a quanto avviene su PC e console, che riporta alla mente le "care vecchie" demo (anche se non vengono chiamate così).

Altre possibilità per provare gratuitamente la saga di Hello Neighbor

Per il resto, vale pena notare che altri titoli legati a Hello Neighbor possono essere provati gratuitamente. Ad esempio, sull'Epic Games Store per PC c'è una demo di Hello Neighbor: Hide and Seek, che consente di giocare ai primi due atti del prequel della saga. Non sottovalutate anche il fatto che Secret Neighbor, altro titolo legato all'universo di Hello Neighbor, al momento in cui scriviamo è incluso nell'abbonamento Xbox Game Pass. Hello Engineer è invece disponibile su Stadia. Su mobile Hello Neighbor Hide and Seek e Secret Neighbor sono disponibili tramite App Store per dispositivi Apple, anche se ci sono acquisti in-app.

Insomma, risultava interessante approfondire la questione, in vista del futuro lancio di Hello Neighbor 2, la cui uscita è prevista per il 6 dicembre 2022. Sappiamo già, tra l'altro, che sarà incluso nel Game Pass di Xbox.