Hello Neighbor: pubblicato il primo trailer dell'edizione Playstation 4

ha pubblicato il primo trailer diper Playstation 4, particolare indie in cui il giocatore sarà chiamato a intrufolarsi nella casa del proprio vicino al fine di scoprire i suoi segreti.

Il filmato che trovate in apertura di notizia include qualche spezzone di gameplay e ci offre la possibilità di dare un primo sguardo a questa nuova versione. Lasciandovi alla visione, ricordiamo ai lettori di Everyeye che Hello Neighbor è disponibile su PC e Xbox One dallo scorso agosto, mentre arriverà su Playstation 4 e Nintendo Switch nel corso del 2018. Sulle nostre pagine Alessandro Bruni ha assegnato al titolo un 4, definendolo come "un prodotto fortemente problematico, afflitto da grossi errori di design e da una quantità considerevole di difetti tecnici".