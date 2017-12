Hello Neighbor uscirà anche su Nintendo Switch nel 2018?

Uscito la scorsa estate su PC e Xbox One,disembra destinato a fare la sua comparsa anche su Nintendo Switch nel corso del 2018. La versione per la console Nintendo è apparsa nel database del PEGI, ottenendo una valutazione "7+".

Nonostante la data di uscita sia un semplice placeholder (8 dicembre 2017), il rating non lascia spazio a dubbi riguardo l'esistenza di Hello Neighbor per Nintendo Switch. Ad oggi TinyBuild non ha annunciato nulla in merito ma non è escluso che una comunicazione ufficiale possa arrivare nelle prossime settimane.

Hello Neighbor ha riscosso un discreto successo commerciale, in particolar modo su PC, anche se la critica internazionale non ha accolto positivamente il gioco, criticando in particolare una certa ripetitività del gameplay.