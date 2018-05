Hello Neighbor uscirà su PlayStation 4, Switch e dispositivi iOS e Android il 27 luglio

Diversi mesi fa avevamo già avuto conferma che Hello Neighbor, attualmente disponibile per PC e Xbox One, sarebbe giunto anche su PlayStation 4, Nintendo Switch e dispositivi iOS e Android. Oggi, sono stati diffusi maggiori dettagli al riguardo.

tinyBuild e Dynamic Pixels hanno ufficialmente annunciato che Hello Neighbor sarà pubblicato sulle sopracitate piattaforme il 27 luglio 2018. Per quanto riguarda le versioni per dispositivi mobile, il titolo sarà identico nei contenuti agli altri port, tuttavia il comparto grafico e i controlli di gioco saranno leggermente differenziati.

In Hello Neighbor, il compito del giocatore è quello di infiltrarsi furtivamente all'interno degli appartamenti dei propri vicini. Il compito non sarà semplice, dal momento che sarà necessario risolvere puzzle e completare diversi compiti interposti tra voi ed il vostro obiettivo finale. L'I.A. del gioco, inoltre, prenderà nota dei vostri comportamenti nel primo playthrough, rendendo ancora più complesse le partite che effettuerete successivamente.

Hello Neighbor, disponibile per PC e Xbox One, sarà pubblicato anche su PS4, Switch, dispositivi iOS e Android il 27 luglio. In cima e in calce all'articolo potete dare uno sguardo a due nuovi filmati tratti dal gioco, uno dei quali catturato su iPhone X. Ricordiamo che su Steam è disponibile per il download una demo giocabile del titolo.