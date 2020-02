Hellpoint: l'action soulslike esce a metà aprile su PC, PS4, Xbox One e Switch

Il team canadese di Cradle Games pubblica un nuovo video gameplay di Hellpoint per informarci che il loro action ruolistico che trae ispirazione da Dark Souls, DOOM e Devil May Cry arriverà il 16 aprile su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, oltreché su Mac OS e Linux.

Sfruttando le risorse messe a loro disposizione dai baker della campagna di crowdfunding avviata e conclusasi con successo su Kickstarter nel 2017, gli autori di Cradle Games e gli editori di tinyBuild promettono di calarci in una dimensione oscura e fantascientifica sull'orlo del collasso per colpa dell'Unione, un cataclisma quantistico provocato da un buco nero da cui vedremo fuoriuscire delle schiere di demoni alieni.

Ai fan del genere spetterà il non semplice incarico di interpretare l'ultimo guardiano di Irid Novo, una stazione spaziale orbitante attorno al buco nero che ha dato origine all'Unione: il video di gioco datoci in pasto dagli sviluppatori nordamericani rende l'idea del tenore artistico, ludico e narrativo di quest'opera a metà strada tra il film horror Event Horizon e le odissee soulslike targate From Software.

A infondere originalità al progetto ci penserà però un comparto multiplayer cooperativo, sia in rete che a schermo condiviso, accessibile in qualunque momento della campagna principale e a prescindere dalle differenze di livelli di esperienza tra i partecipanti alla co-op. Qualora foste interessati, su queste pagine trovate anche il video di Hellpoint dal PAX East 2019.