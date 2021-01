Hellpoint arriva su Switch a febbraio: video gameplay del survival horror

Dopo aver confermato lo sviluppo della versione PS5 e Xbox Series X/S di Hellpoint, il team di Cradle Games fissa la data di lancio del porting per Nintendo Switch del soulslike horror e confeziona un video ricco di scene di gioco.

Già disponibile da luglio su PC e console last gen, Hellpoint è un action ruolistico che punta a coniugare le atmosfere a tinte oscure di film come Event Horizon all'esperienza ludica e alla progressione dei soulslike di FromSoftware.

Il titolo ci proietta su Irid Novo, una stazione spaziale che sta per essere inghiottita da un buco nero e minaccia di causarne l'esplosione, riversando nell'universo le schiere di demoni alieni provenienti da una dimensione parallela.

Nella sua versione per Nintendo Switch, Hellpoint vanterà tutti i contenuti presenti nelle altre edizioni del gioco, ivi compresa la modalità cooperativa con sistema Drop-In e il modulo multiplayer competitivo gestito da un sistema di invasioni non troppo dissimile da quello sperimentato in Dark Souls.

In base a quanto specificato da Cradle Games e dagli editori di TinyBuild, il lancio di Hellpoint sulla console ibrida della casa di Kyoto è previsto per il 25 febbraio 2021. Se volete saperne di più su questo progetto prima del suo arrivo su Nintendo Switch, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Hellpoint a firma di Cristina Bona, con tutte le analisi e i giudizi sull'esperienza ludica e sui contenuti di quest'opera a tinte oscure.