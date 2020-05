Hellpoint: a caccia di demoni alieni nel nuovo video del soulslike sci-fi

Gli sviluppatori canadesi di Cradle Games concedono al celebre youtuber Angry Joe l'opportunità di provare in anteprima Hellpoint, l'action ruolistico che coniuga le atmosfere horror del film Event Horizon all'esperienza ludica e alla progressione narrativa dei soulslike di From Software.

Il filmato ci riproietta tra i corridoi angusti di Irid Novo, una stazione spaziale che orbita attorno ad un buco nero che minaccia di esplodere per riversare nell'universo le infinite schiere di demoni alieni che ne popolano la dimensione parallela.

Il nostro compito sarà quello di interpretare l'ultimo guardiano a difesa di Irid Novo e di aiutarlo a fronteggiare le legioni di mostri mandanti in avanscoperta dai generali della razza aliena dei Thespian. Nella prova compiuta da Angry Joe è possibile apprezzare gli sforzi compiuti dagli autori nordamericani per costruire uno scenario ricco di zone da esplorare e di segreti da scoprire, a patto naturalmente di riuscire ad avere la meglio sulle spaventose creature che incontreremo lungo il cammino.

Nella sua versione finale, il progetto di Hellpoint comprenderà anche una modalità cooperativa per dare modo ai fan di soulslike di cimentarsi in battaglie ancora più frenetiche contro i demoni Thespian. Il video che campeggia a inizio articolo ci permette così di ingannare l'attesa per il lancio di questo titolo dopo l'annuncio del rinvio di Hellpoint per questa estate su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.