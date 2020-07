Hellpoint ha una data di uscita, ed è più vicina del previsto

TinyBuild e Cradle Games hanno annunciato che Hellpoint uscirà il 30 luglio su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, Mac Os e Linux, disponibile in quest'ultimo caso su Steam e GOG.

"Hellpoint è un RPG oscuro e impegnativo ambientato in un universo fantascientifico ricco di atmosfera in cui il confine tra scienza e occulto è sottile. La stazione Irid Novo, un tempo l'apice glorioso dei traguardi umani, è ora devastata, completamente invasa da entità interdimensionali malvagie e dominata dalla volontà di malvagie Divinità cosmiche. Tu sei una creatura dell'Autore criptico, creata e inviata per indagare su Irid Novo nel tentativo di comprendere la serie di eventi diabolici che hanno portato allo strano incidente noto come La Fusione."

I preordini apriranno a breve su tutte le piattaforme, il prezzo di vendita non è ancora stato reso noto. Su Steam è inoltre ancora disponibile il capitolo sequel gratuito Hellpoint The Thespian Feast, questo apparentemente non destinato a vedere la luce su console. Descritto dagli autori come una fusione tra DOOM, Dead Space e Dark Souls, Hellpoint è un Soulslike in salsa Sci-Fi inizialmente previsto per il mese di aprile e poi rimandato per dare modo al team di rifinire al meglio alcuni aspetti del progetto.