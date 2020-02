Hellpoint: la missione standalone The Thespian Feast è scaricabile gratis su PC

Gli autori canadesi di Cradle Games pubblicano su Steam The Thespian Feast, una demo estesa di Hellpoint che ci immerge nelle atmosfere dell'ambizioso action GDR ispirato a Dark Souls e Dead Space prima del suo arrivo su PC ad aprile, con lancio successivo su PS4 e Xbox One.

The Thespian Feast si colloca cronologicamente a 50 anni di distanza dagli eventi della campagna principale di Hellpoint e, anche per questo, ne rappresenta una sorta di "demo-sequel" che ci aiuta a familiarizzare con le dinamiche di gameplay del titolo in vista dell'approdo su Steam.

La storia di questa versione dimostrativa di Hellpoint prevede un protagonista diverso dal gioco "maggiore" e si riallaccia all'esperienza offerta da Cradle Games nella demo pubblicata quattro anni fa. L'ambientazione di The Thespian Feast fa da sfondo alla sesta mappa del titolo principale e si focalizza sulle sfide da affrontare contro i demoni alieni Thespian che hanno invaso la stazione spaziale di Irid Novo.

La missione standalone The Thespian Feast è già disponibile su PC Steam ed è scaricabile in via del tutto gratuita. A chi desidera approfondire la conoscenza di questo action RPG ispirato a DOOM, Dark Souls e Dead Space, ricordiamo che su queste pagine trovate la nostra anteprima di Hellpoint.