Hellpoint: nuovi screenshot per il Dark Souls in salsa sci-fi

L'attesa per Hellpoint, soulslike in salsa sci-fi di Cradle Games, si sta rivelando più lunga del previsto, ma per fortuna gli sviluppatori condividono periodicamente nuovo materiale inerente al gioco.

Negli ultimi giorni sono infatti comparsi online diversi screenshot che ci permettono di dare un'ulteriore occhiata agli ambienti della stazione spaziale Irid Novo. Un tempo l'apice glorioso dei traguardi dell'umanità, è stata devastata dall'invasione di entità interdimensionali malvagie e dominate dalla volontà di Divinità cosmiche. Nel pieno rispetto dei dettami dei soulslike, Irid Novo si configura come un'enorme struttura interconnessa piena di strade percorribili, scorciatoie nascoste e numerosi segreti. Negli screenshot allegati in calce alla notizia possiamo così ammirare luoghi come la libreria Alma Mater e le miniere sepolte sotto il palazzo Arisen.

Il lancio di Hellpoint era inizialmente fissato per lo scorso 16 aprile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, ma è stato posticipato al secondo trimestre di quest'anno, che termina il 30 giugno. La nuova finestra di lancio sta per volgere al termine, ma il gioco non è ancora stato pubblicato. Nel frattempo, potete scoprire ulteriori dettagli sul soulslike leggendo la nostra anteprima di Hellpoint.