Hellpoint: nuovo video dal PAX East del soulslike spaziale di Cradle Games

Mentre gli appassionati di action ruolistici sono impegnati a superare le sfide di Sekiro Shadows Die Twice, c'è un'intera schiera di sviluppatori che si sta muovendo all'ombra di From Software e del loro videogioco più difficile di sempre, basti guardare a Cradle Games e all'ambizioso soulslike Hellpoint.

Annunciato nel marzo del 2017, il nuovo progetto di questa giovane ma intraprendente casa di sviluppo canadese sarà uno dei protagonisti del PAX East 2019 e tenterà di ritagliarsi uno spazio nel sempre più affollato genere dei soulslike con una narrazione a tinte oscure, un un sistema di combattimento stratificato e missioni dalla progressione incalzante.

All'ombra di un sole alieno e di architetture che sembrano provenire da un girone infernale popolato da cyborg impazziti, il nostro alter-ego dovrà attingere a tutte le sue forze per avere la meglio su orde di nemici e di boss particolarmente arcigni.

L'impianto ludico di Hellpoint trarrà così ispirazione dalla serie di Dark Souls per dare ai fan l'opportunità di esplorare liberamente lo scenario e di affrontare i propri avversari senza seguire nessun ordine prestabilito, eccezion fatta per i dungeon e i "livelli" dominati da boss maggiori che, una volta abbattuti, garantiranno l'accesso ad aree più ostiche e ad elementi di equipaggiamento più efficaci.

Diversamente dalla serie soulslile di From Software, però, l'avventura potrà essere intrapresa da soli o all'interno di lobby da massimo 4 giocatori in rete: stando a quanto è possibile ammirare nel video che campeggia a inizio articolo, inoltre, ci sarà spazio anche per una modalità multiplayer a schermo condiviso.

Il lancio di Hellpoint è previsto nella seconda metà del 2019 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.