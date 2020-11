Hellpoint per PS5 e Xbox Series X|S annunciato: upgrade gratis da PS4 e Xbox One

A pochi mesi dal lancio su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, Mac Os e Linux avvenuto la scorsa estate, il publisher tinyBuild Games e lo studio di sviluppo Cradle Games hanno annunciato che Hellpoint arriverà anche su PlayStation 5 e Xbox Series X nel corso del 2021.

Sulle console di prossima generazione il soulslike in salsa sci-fi beneficerà di tempi di caricamento più rapidi, oltre che di un framerate migliorato e di una risoluzione più alta. A tal proposito, i giocatori potranno scegliere tra due modalità grafiche, disponibili sua su PS5 che su Xbox Series X:

Performance Mode, con risoluzione 4K dinamica e framerate pari a 60fps;

Qualità Mode, con risoluzione 4K nativa e framerate bloccato a 30fps.

Nel 2021, i giocatori che hanno già acquistato Hellpoint su PlayStation 4 e Xbox One riceveranno l'aggiornamento per le rispettive console di nuova generazione in via del tutto gratuita. Nel frattempo potranno giocare ad Hellpoint su Xbox Series X|S e PS5 (in uscita il 10 novembre e il 19 novembre, rispettivamente) grazie alla funzione di retrocompatibilità. Se non avete mai sentito parlare di questo soulslike, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Hellpoint.