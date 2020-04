Hellpoint è stato rimandato, il gioco non uscirà ad aprile

Atteso per il 16 aprile su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, Hellpoint non uscirà la prossima settimana, Cradle Games ha infatti annunciato di aver rimandato il lancio del gioco, ora previsto entro la fine di questo trimestre.

Gli sviluppatori hanno parlato genericamente di una pubblicazione programmata entro la fine del Q2 2020, ovvero entro il prossimo 30 giugno, Hellpoint dovrebbe quindi arrivare tra la fine della primavera e l'inizio dell'estate. I motivi alla base del ritardo sono da ricercare nella volontà di rifinire al meglio alcuni aspetti del progetto per non deludere le aspettative della community che in questi mesi ha dato preziosi feedback al team di sviluppo.

Su Steam è ancora disponibile la demo Hellpoint The Thespian Feast, la quale permette di provare la prima missione prequel del gioco. Hellpoint è un Action RPG horror che sembra fondere insieme elementi tratti da Dead Space, Dark Souls e DOOM, fonti di ispirazione importanti, per questo Cradle Games vuole prendersi tutto il tempo necessario per dare vita ad un gioco capace di stupire il pubblico.

Non ci resta che attendere per scoprire la nuova data di uscita, al momento non è chiaro se Hellpoint arriverà in contemporanea su tutte le piattaforme o se verrà lanciato prima su PC e in seguito su console.