Hellpoint: Video Anteprima dell'action RPG ispirato a Dark Souls e Dead Space

Sono passati quasi tre anni dall'annuncio, ma finalmente Hellpoint è pronto per uscire. Scopriamo assieme tutti i dettagli di questo interessante action RPG spaziale per PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch, opera prima del team di sviluppo Cradle Games.

Hellpoint va ad inserirsi nel filone dei soulslike, offrendo un'esperienza ispirata oltre che a Dark Souls, anche ad opere come Dead Space e DOOM. Il titolo è infatti ambientato su una stazione spaziale abbandonata, i cui abitanti sono stati colpiti da una piaga nota come The Merge (La Fusione). I giocatori saranno chiamati ad impersonare una creatura artificiale priva di anima, chiamata Spawn, nata grazie ad un'avanzata tecnologia di stampa 3D, con l'obiettivo di annientare gli umani trasformati in pericolose creature e scoprire la vera natura della piaga.

Gli sviluppatori, in ogni caso, non si sono limitati a riprodurre le dinamiche di Dark Souls, ma hanno anche provato ad espanderne la formula con una meccanica innovativa: la stazione spaziale orbita intorno ad un minaccioso buco nero con un ciclo che si compie ogni 21 ore e che induce variazioni continue - sia positive che negative - all'interno della struttura. Gli spunti interessanti non terminano affatto qui: se il progetto vi ha incuriosito e volete saperne di più, vi consigliamo di guardare la Video Anteprima allegata in cima a questa notizia e leggere l'anteprima di Hellpoint curata dalla nostra Cristina Bona. L'uscita è fissata su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch per il 16 aprile.