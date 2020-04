Video di Help Will Come Tomorrow: il survival siberiano arriverà presto su PC e console

Gli sviluppatori di Arclight Creations e il publisher Klabater mostrano un video gameplay di Help Will Come Tomorrow per ricordarci dell'imminente arrivo su PC e console di questa singolare avventura grafica intrisa di elementi survival e strategici.

Il canovaccio narrativo steso dagli autori della software house polacca ci porterà nella steppa siberiana della Russia del 1917, nel periodo immediatamente successivo alla Rivoluzione di Ottobre. Il nostro compito sarà quello di assicurare la sopravvivenza ai passeggeri di un treno transiberiano deragliato per una ragione a noi sconosciuta.

Ciascun membro del gruppo dovrà far fronte ai pericoli della natura selvaggia di questa sperduta regione della Russia, sopportando il clima rigido e cercando in tutti i modi di reperire il cibo e i materiali necessari per sopravvivere e, soprattutto, per mantenere viva la speranza dell'arrivo dei soccorsi.

Nel corso dell'esperienza di gioco saremo testimoni delle enormi differenze tra le classi sociali della Russia d'inizio '900, con riflessi diretti e immediati sulle meccaniche survival che andranno a costruire l'impalcatura ludica e narrativa del progetto. Ogni decisione che prenderermo, quindi, sarà cruciale per i destini dei singoli appartenenti al gruppo: saremo infatti responsabili della loro vita e, per questo, dovremo ingegnarci nel raccogliere le risorse, espandere il campo, esplorare il circondario e rafforzare la sicurezza della base. L'uscita di Help Will Come Tomorrow è prevista per il 21 aprile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.