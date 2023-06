Helskate annunciato: skateboard demoniaci sulla scia di Tony Hawk

Dopo il pacato aldilà prospettato dal reveal trailer di Hauntii, gli sviluppatori di Phantom Coast di portano in una versione del mondo dei morti decisamente più inquietante con Helskate.

Traendo ispirazione dalle dinamiche arcade proposte dalla serie Tony Hawk's - e in particolare da Tony Hawk's Undreground, uscito nel 2003 -, la software house presenta ai Day of the Devs 2023 un'insolita avventura a base di skateboard e sovrannaturale. Nei panni di un protagonista in parte umano e in parte demone, Helskate invita a cimentarsi in spettacolari trick mentre si attraversa nientemeno che l'inferno.

Ad arricchire il comparto ludico dell'Indie ci pensa inoltre un combat system dai toni action, che fa assumere al titolo la forma di un hack 'n' slash. Completa la formula una spruzzata di elementi roguelike, che tuttavia mira a non essere eccessivamente punitiva. Ad ogni morte del protagonista, infatti, i giocatori di Helskate non perderanno tutte le risorse accumulate nel corso dell'ultima run.

Per scoprire la data di lancio di Helskate, gli appassionati del genere dovranno pazientare: dai Day of the Devs arriva la conferma che il gioco esordirà in Early Access agli inizi del 2024. Al momento, tra le piattaforme supportate dall'avventura compare esclusivamente l'ecosistema PC.