Henry Cavill e Anya Chalotra della serie Netflix in The Witcher 3, grazie ad una mod!

Era solo questione di tempo: la serie TV di The Witcher prodotta da Netflix sta ottenendo un grande consenso anche tra i videogiocatori, nonostante non abbia nulla a che spartire con la saga di CD Projekt RED, e non c'è voluto molto prima che i modder si mettessero al lavoro per tirar fuori qualcosa di interessante.

Su NexusMods, il paradiso di tutti gli smanettoni, abbiamo scovato una mod che permette di rimpiazzare i volti di Geralt e Yennefer in The Witcher 3 con quelli dei due attori dello show, ovvero Henry Cavill e Anya Chalotra, entrambi britannici. Come potete vedere nelle immagini allegate in calce a questa notizia, il modder Adrian4444 ha replicato anche il particolare colore degli occhi che i due personaggi sfoggiano nello serie, oltre che la loro fisionomia. Ci sono sicuramente ampi margini di miglioramento, in special modo per quanto riguarda il modello della Chalotra, ma si tratta di un buon inizio. Se avete dimestichezza con il modding di The Witcher 3: Wild Hunt per PC, allora potete scaricare e installare i file necessari dirigendovi a questo indirizzo.

Il successo della serie TV di Netflix ha indotto molti utenti a tornare su The Witcher 3, che in questi giorni ha fatto registrare un picco di 49 mila giocatori connessi in contemporanea, sufficienti a superare Red Dead Redemption 2, fresco di uscita sulla piattaforma di Valve.