Henry Cavill, interprete dello Strigo in TV, ha giocato The Witcher 3 molte volte

I fan dell'universo di The Witcher partorito da Andrzej Sapkowski sono in fibrillazione, dal momento che nelle scorse ore, in occasione del San Diego Comi-Con, è stato mostro il primo trailer della serie TV Netflix.

L'adattamento televisivo, com'è ben noto, sarà basato sui romanzi e non sulla serie videoludica di CD Projekt RED, ma siamo sicuri che anche i videogiocatori non vedono l'ora di guardarlo. Durante la fiera californiana, la scrittrice Lauren Schmidt Hissrich e il cast della serie hanno avuto modo di fare una chiacchierata con IGN, durante la quale hanno rivelato alcuni interessanti retroscena della lavorazione. Uno, in particolare, ha catturato la nostra attenzione. L'interprete di Geralt of Rivia, il celebre Henry Cavill (Man of Steel, Batman vs Superman: Dawn of Justice, Mission Impossible: Fallout) ha confessato di essere un fan della serie videoludica e di aver giocato a The Witcher 3: Wild Hunt numerose volte.

Parlando delle emozioni che ha provato mentre interpretava lo Strigo, ha dichiarato: "Per me, personalmente, è stato come giocare a The Witcher 3 ma con una skin completamente diversa addosso. C'ho giocato numerose volte, ho visto e fatto tante cose, continuo a divertirmi, ma come sarebbe se potessi giocarci in una maniera differente? Ecco come mi sono sentito mentre giravo lo show. Sì, è Geralt di Rivia, il Witcher, ma adesso somiglia a me. Per me è una cosa interessante. Ha creato un senso di originalità, perché le tematiche sono molto simili".

La data d'uscita ufficiale della serie televisiva di Netflix non è ancora stata rivelata. The Witcher 3: Wild Hunt, invece, potete giocarlo su PlayStation 4, Xbox One e PC.