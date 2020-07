Henry Cavill, interprete di The Witcher, assembla un nuovo PC da gaming... ma fa un errore

Henry Cavill, l'attore che ha interpretato Geralt di Rivia nella serie televisiva targata Netflix The Witcher, è un grande appassionato di videogiochi. Come ha avuto modo di dire più volte nelle interviste, ha giocato più volte a The Witcher 3: Wild Hunt, un titolo che ha amato e che lo ha spinto a partecipare ai provini per il ruolo di Geralt.

L'attore inglese, mentre attende di poter ritornare sul set per proseguire le riprese della stagione 2 di The Witcher, ha deciso di anticipare di molti mesi l'arrivo delle console di nuova generazione assemblando un PC da gaming nuovo di zecca, un evento che ha deciso condividere sui suoi profili social. In un video di oltre 5 minuti ha documentato l'intero processo di assemblaggio, dal delicato montaggio della CPU sulla scheda madre fino all'accensione, anche se non sono mancati dei momenti critici! Ad un certo punto, infatti, è possibile vedere l'attore montare al contrario il sistema di dissipazione a liquido che ha scelto per il suo sistema, un appariscente NZXT Kraken Z73 munito di led colorati e di un indicatore luminoso della temperatura di CPU e GPU. La procedura ha causato qualche grattacapo, ma alla fine Cavill è riuscito a risolvere il problema e proseguire con l'assemblaggio. Un errore che perdoniamo tranquillamente al buon Henry: in fondo, chi non ha mai sbagliato qualcosa tentando di montare un PC da gaming nuovo fiammante?

Curiosi di conoscere gli altri componenti del suo PC? Durante il video abbiamo potuto intravedere un processore AMD Ryzen 9 e una scheda grafica ASUS ROG NVIDIA GeForce 2080Ti OC, il tutto raccolto in un case Fractal. Siamo sicuri che si divertirà un mondo ri-giocando a The Witcher 3: Wild Hunt con quella bestiolina...