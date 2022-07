Henry Cavill: il PC gaming dà problemi, la star di Superman e The Witcher interviene

Il PC gaming assemblato da Henry Cavill, divenuto virale in un video condiviso dallo stesso attore hollywoodiano, ha ormai due anni e sta cominciando a dare qualche grattacapo al suo noto proprietario.

In un messaggio condiviso dal suo profilo Instagram, la star di Superman e della serie Netflix di The Witcher informa i suoi milioni di appassionati di essere attualmente impegnato in una delle attività più amate, e al tempo stesso odiate, dai videogiocatori PC: ci riferiamo ovviamente alla sostituzione in completa autonomia dei componenti difettosi e delle parti hardware che necessitano di un aggiornamento prestazionale.

L'interprete di Geralt di Rivia e dell'Uomo d'Acciaio spiega infatti che "a causa dei frequenti spostamenti e, senza dubbio, della recente ondata di caldo, il dissipatore AIO ha smesso di funzionare (lo so, nel caso ve lo steste chiedendo si tratta di roba da computer). Già che c'ero, approfittando del cambio di dissipatore ho deciso di aggiornare anche le ventole. Queste nuove bellezze vanno che è una meraviglia, girano come dovrebbero e sono silenziosissime. Me ne rimandono da assemblare altre due per completare il set, non le ancora ricevute ma non vedevo l'ora di assemblare quelle che avevo e così mi sono messo all'opera".

In calce alla notizia trovate le eloquenti immagini scattate da Henry Cavill che testimoniano la nuova impresa a tinte videoludiche tentata dall'attore per aggiustare e migliorare le prestazioni del suo PC gaming.