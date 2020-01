Henry Cavill e The Witcher su Netflix: l'attore spiega il suo amore per i videogiochi

Lo straordinario successo della serie Netflix di The Witcher ha riportato in auge un'intervista concessa a dicembre da Henry Cavill in cui l'attore che interpreta Geralt racconta il suo amore per i videogiochi.

Ai microfoni del Rich Eisen Show, l'attore britannico ha confermato di essere un PC gamer sin dall'infanzia e di aver voluto coltivare questa passione anche dopo aver intrapreso la carriera nel cinema. Nel descrivere la sua postazione videoludica, Cavill spiega che "ho una piccola casa a Londra, non è enorme. La scrivania del mio computer è in soggiorno, non ho una 'caverna per giocatori', non è niente di speciale".

Sempre riguardo alla sua passione per i videogiochi, lo Strigo della serie TV Netflix di The Witcher si è soffermato sul tempo che può dedicarvi da quando i suoi impegni lavorativi lo costringono a viaggiare per il mondo: "Prediligo il PC piuttosto che le console, sono un grande fan di giochi come Total War, World of Warcraft e Overwatch. Ma ho a malapena il tempo di giocare, perciò quando riesco a ritagliarmi un po' di spazio preferisco giocare piuttosto che seguire gli streaming o cose simili".

Nei giorni scorsi, Henry Cavill ha spiegato anche quante volte ha finito The Witcher 3 e svelato il suo eroe preferito di Overwatch. Se vi avvicinate solo adesso all'ultimo capitolo del gioco di ruolo targato CD Projekt dopo essere stati stregati dalle atmosfere fantasy della prima Stagione della serie TV, vi consigliamo infine di seguire questi 10 consigli per iniziare a giocare a The Witcher 3 dopo la serie Netflix.