Henry Halfhead, puzzle da risolvere con la testa: il trailer ai Day of the Devs

Se vedere strane creature giocare a pallavolo nel trailer di Beastieball non è stato che l'inizio, dai Day of the Devs arriva ora il reveal di un mondo ancora più insolito.

Dal palco dell'evento fa infatti capolino Henry Halfhead, un puzzle game che pone i giocatori nei panni di...una testa. Una testa ricca di qualità, bisogna riconoscerlo, dato che il nostro protagonista ha la capacità di assumere il controllo dei più disparati oggetti, di uso quotidiano e non. Passando da un coltello a un innaffiatoio, il bizzarro Henry dovrà portare a termine i compiti più ordinari, tra il rifare il letto, prepararsi la colazione e andare a lavoro.

Per offrire al pubblico un'idea più chiara di ciò che l'attende nel suo puzzle game, il team di Lululu Entertainment ha presentato un primo trailer di Henry Halfhead, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Con un'estetica minimal e dalle tonalità cartoon, il gioco può essere affrontato in solitaria, ma anche in compagnia. Per complicare ulteriormente le cose, Henry Halfhead accoglie infatti anche una modalità cooperativa per due giocator - ehm - teste.

Niente data di lancio per il momento per Henry Halfhead, che al momento resta atteso in esclusiva sui lidi dell'ecosistema PC.