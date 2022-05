Hermen Hulst ha visto il prossimo gioco di Naughty Dog: è la chiacchierata nuova IP?

C'è grande curiosità da parte dei fan PlayStation di scoprire quali saranno le prossime esclusive ad arrivare sulla console di ultima generazione targata Sony. In attesa che qualcosa si muova, Hermen Hulst stuzzica i fan con un tweet legato a Naughty Dog.

Il boss dei PlayStation Studios ha infatti pubblicato sul suo profilo Twitter ufficiale una foto scattata proprio all'interno degli studi dei creatori di Uncharted e The Last of Us. Nello scatto finito sui social, Hulst è in compagnia di due pezzi grossi della software house first party di Sony PlayStation: Evan Wells e Neil Druckmann, ovvero presidente e co-presidente.

Ecco di seguito il contenuto del tweet:

"Finalmente ho avuto l'opportunità di trascorrere del tempo di qualità con Evan Wells e Neil Druckmann insieme al talentuoso team di Naughty Dog. Non potrei essere più felice di ciò a cui la squadra sta lavorando."

Insomma, il buon Hermen Hulst ha visto personalmente il gioco (o i giochi, vista la presenza di più team) in sviluppo presso Naughty Dog e sembra esserne molto felice. Ovviamente il tweet ha subito scatenato i fan di tutto il mondo, il cui pensiero è subito andato sulla serie di The Last of Us, di cui lo studio potrebbe presto annunciare la modalità multiplayer, il remake del primo capitolo o addirittura un sequel. Non si esclude inoltre la possibilità che il prossimo gioco del team sia un'IP tutta nuova, la quale è al centro dei rumor da tempo.

A proposito, sapevate che per Jeff Grubb il remake di The Last of Us arriverà nel 2022?