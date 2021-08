Hermen Hulst a ruota libera su nuovi giochi PlayStation, crunch, Japan Studio e port PC

Nel corso di una recente intervista concessa a Game Informer.com, Hermen Hulst, il leader di PlayStation Studios ha parlato a 360° della strategia che Sony continuerà a perseguire nel prossimo futuro come grande protagonista dell'industria videoludica.

Tra i temi più sconttanti affrontati durante l'incontro, Hulst ha fornito il suo personale punto di vista sulla cultura del crunch a cui tristemente viene spesso affiancato il mondo videoludico. Secondo la sua opinione, chi parla di questo argomento tende a trarre considerazioni affrettate e superficiali e non sempre si tiene conto di tutti i fattori in gioco:

"Ho letto un bel po' di articoli sul tema del crunch e penso sempre che sia una semplificazione di tutto ciò bisognerebbe fare. Potrei riassumere dicendo: "Noi non facciamo crunch" e "Non mi piace nemmeno un po' il crunch". Ma non è abbastanza". Per uno sviluppatore può essere tanto stressante essere poco impegnato quanto lavorare troppe ore o lavorare su qualcosa che non è chiaro, o ancora unirsi a uno studio e sentirsi invisibile. Ci sono così tanti problemi che influiscono sul benessere dei nostri team. Posso dirvi che non fare crunch non è abbastanza per il benessere dei nostri sviluppatori. Dobbiamo fare molto di più. Ed è un argomento molto importante".



Passando ad altro, Hulst, che già aveva confermato come i PlayStation Studios fossero al lavoro su 25 nuovi giochi, ha ribadito che "Abbiamo ancora tanto in cantiere che non abbiamo ancora mostrato". L'ex managing director di Horizon Zero Dawn ha poi confermato che i port per PC continueranno ad arrivare, ma il focus di Sony è quello di continuare a produrre progetti esclusivi per le piattaforme PlayStation.

Infine non è mancato un accenno a Sony Japan Studio, la storica software house nipponica pesantemente ridimensionata i cui membri sono sostanzialmente confluiti all'interno di Team Asobi, autori di Astro's Playroom. Nonostante l'evidente occidentalizzazione concretizzatasi negli ultimi anni, Sony rimane ancorata alle sue radici orientali, secondo Hulst, che ha così aggiunto: "Stiamo costruendo il Team Asobi sotto Nicolas Doucet, quindi stiamo effettivamente investendo in quella squadra. La gente a volte dimentica che abbiamo Polyphony Digital, che è una squadra divisa in due sedi. Stiamo investendo anche nel nostro gruppo di sviluppo esterno a Tokyo, che ha ovviamente lavorato con artisti del calibro di From Software e Kojima Productions. Quindi siamo molto impegnati nello sviluppo giapponese, che rimane qualcosa che amiamo". Per tutti gli ulteriori dettagli vi invitiamo a seguire il link che vi abbiamo riportato in calce.