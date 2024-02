Hermetica annunciato: è un nuovo card game roguelite per PC e console

Abylight Studios e Red Mountain hanno annunciato Hermetica, un nuovo deckbuilder roguelite ambientato nella Toledo del XVI secolo. Il titolo presenta dei duelli basati su scontri a turni e consentirà di sbloccare progressivamente nuovi poteri e abilità e di sfruttare i vantaggi dell'alchimia.

Viaggia indietro nel tempo in tempi più oscuri in questo deckbuilder roguelite a turni. Hermetica è un gioco di carte tattico basato sull'alchimia e ambientato nella Toledo del XVI secolo. Unisciti a Blasco, nella sua ricerca per scoprire i misteri delle arti oscure, visitare i luoghi leggendari della città e combattere bestie mitiche.

Hermetica (eletto come il gioco più atteso per il 2024 ai DeVuego Awards) è un gioco sviluppato da Red Mountain Studios (The Crown of Wu) e pubblicato da Abylight Studios (One Military Camp, Cursed Castilla, Citadelum). Costruisci il tuo mazzo con oltre 100 carte con abilità e schemi di movimento diversi e migliora il loro potere usando l'alchimia nel tuo laboratorio.

Ogni partita in Hermetica è diversa, con posizioni, nemici e carte casuali nella tua mano. Goditi la direzione artistica e le creature basate sui codici medievali. Il gioco uscirà nel 2024 per PC su Steam e console PlayStation 5, Nintendo Switch e Xbox. Che ve ne pare del nuovo deckbuilder di Red Mountain Studios?