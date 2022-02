Hero Dice è il nuovo gioco di Tango Gameworks, lo studio di Ghostwire Tokyo

Zenimax Asia e Tango Gameworks (studio autore di The Evil Within e Ghostwire Tokyo) hanno annunciato Hero Dice, gioco mobile in arrivo questa primavera in Giappone su iPhone, iPad e dispositivi Android.

Tango Gameworks approda così nel mercato mobile con un gioco a metà tra board game e strategia giocabile in singolo oppure in co-op fino ad un massimo di quattro giocatore. Dadi e carte sono gli elementi chiave di Hero Dice, il teaser trailer permette di dare uno sguardo al comparto tecnico, all'estetica generale della produzione e alle meccaniche di gioco.

Un titolo chiaramente di piccolo calibro pensato per assecondare i gusti del mercato mobile e dei consumatori giapponesi in particolare grazie anche ad un design dei personaggi in stile anime. Al momento il debutto in Occidente di Hero Dice non è stato confermato e l'app è prevista per il solo Giappone, disponibile in primavera con pre-registrazioni aperte a breve.

Tango Gameworks sta anche sviluppando Ghostwire Tokyo per PlayStation 5 e PC, quest'ultimo titolo arriverà a marzo ed è stato oggetto di una presentazione estesa a inizio febbraio. Nato come The Evil Within 3, Ghostwire Tokyo è diventato un progetto inedito e si prepara a vedere la luce su Windows e PS5 in esclusiva console.