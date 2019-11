A Hero Nobody Knows: Video Anteprima del gioco di One Punch Man

Alle numerose trasposizioni videoludiche tratte dagli anime, a breve si unirà a sorpresa anche One-Punch Man, una serie spassosa e tutt'altro che semplice da tradurre sotto forma di gameplay, dal momento che il suo assoluto protagonista è in grado di sconfiggere qualsiasi avversario con un solo pugno.

A lungo ci siamo domandati in che modo sarebbe stato possibile aggirare questo ostacolo all'apparenza insormontabile, ma la recente closed beta di One Punch Man A Hero Nobody Knows ci ha infine fornito le risposte che cercavamo.

Cimentandosi con le sfide offerte da questa importante fase di beta testing a porte chiuse, Antonello "Kirito" Bello ha potuto toccare con mano (o meglio, con pugno) le ambizioni del team di Spike Chunsoft con un'approfondita prova su One Punch Man A Hero Nobody Knows che ci ha aiutati a tracciare i contorni di questa avventura per scoprirne le potenzialità e i limiti. Dal bilanciamento dei diversi personaggi alla ricchezza di elementi personalizzabili tramite l'editor di eroi, passando per il comparto grafico e la bontà delle sfide proposteci dagli autori giapponesi, gli spunti di riflessione offertici dalla prova della beta sono davvero tanti.

Il nuovo action 3 contro 3 di Bandai Namco dovrebbe arrivare su PC, PlayStation 4 e Xbox One nel corso del 2020: nel frattempo, vi lasciamo al nostro video speciale sulla Closed Beta del gioco di One Punch Man e all'ultimo trailer di gioco con protagonisti Metal Tank e la Tank Topper Army.