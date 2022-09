Heroes of Hyrule è un altro Zelda di Retro Studios che non ha mai visto la luce

Mentre continuiamo ad attendere invano nuove informazioni su The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, un report del canale YouTube DidYouKnowGaming ha parlato dei tentativi (falliti) di Retro Studios di dare un contributo al franchise. Oltre al già noto Project X, lo studio ha proposto anche un altro spin-off finora sconosciuto, Heroes of Hyrule.

L'anno scorso, abbiamo scoperto che tra il 2005 e il 2008 Retro Studios è stata impegnata con la pre-produzione di uno spin-off di Zelda per Wii, un action RPG noto internamente come Project X con protagonista lo Sheik di Ocarina of Time. Il progetto non si è mai concretizzato e non ha mai visto la luce, tuttavia ha spinto DidYouKnowGaming ad effettuare delle ricerche in merito. I responsabili del canale, intervistando un ex programmatore di Retro Studios - Paul Tozour - hanno scoperto che quel Project X era ispirato a Whack-A-Mole e vedeva Sheik fermo in un solo posto intento a colpire dei lupi mediante il Wii Remote. Il gioco, per il quale era anche stato messo a punto un prototipo giocabile, prevedeva anche degli spostamenti come in un comune JRPG, con tanto di scontri casuali, ma Nintendo non l'ha gradito e non ha mai dato la sua approvazione definitiva.

Ebbene, non è finita qui. Durante le ricerche su Project X, i curatori hanno scoperto che per un certo periodo di tempo Retro Studios ha lavorato anche ad un secondo spin-off di Zelda, diverso nel concept ma con un destino identico, essendo stato cancellato anch'esso. Si chiamava Heroes of Hyrule e nelle intenzioni del team di sviluppo doveva essere simile a Final Fantasy Tactics. Il prototipo prevedeva tre eroi giocabili (un Goron, un Rito e un Zora) con l'obiettivo comune di salvare Link. Durante l'avventura, i tre avrebbero sconfitto Ganon, il quale a sua volta si sarebbe rifugiato con un incantesimo nel "Libro di Ganon", la fonte del suo potere. Link, dunque, avrebbe custodito il libro rimuovendo alcune pagine per prevenire il ritorno del villain. DidYouKnowGaming ha condiviso alcune concept art nel video che potete ammirare anche voi in apertura di notizia e ha promesso di svelare ulteriori informazioni in futuro.