Heroes of the Storm: Blaze di Starcraft sarà il prossimo eroe a giungere nel Nexus

Dato che la data d'uscita sembra esser molto vicina, l'eroe dell'universo di Starcraft sarà senza dubbio pronto per essere provato nel PTR tra breve . Non vediamo l’ora di metterci le mani. E voi? Avete bisogno di un accendino?

Famoso per il vantaggio tattico che un soldato del genere può avere sul campo di battaglia, il particolare eroe è conosciuto anche per le sue battute al vetriolo che lasciano ben poco all’immaginazione. Con tutta probabilità, il nuovo innesto del roster sarà reso disponibile già a partire da gennaio 2018 .

Dopo numerose speculazioni arriva infatti una delle unità più amate della saga strategica targata Blizzard: Blaze , il Piromane Veterano. Questo tipo di unità, parte integrante della saga strategica già dal primo capitolo, è generalmente conosciuto come un individuo affetto da gravi disturbi mentali; uno psicopatico che, dopo una risocializzazione neurale, viene provvisto di un inibitore di aggressione (che gli impedisce di attaccare i propri superiori) e integrato come forza Terran .

Nel già vasto ampio roster di Heroes of the Storm si appresta a fare il proprio debutto un nuovo eroe proveniente dal ricchissimo universo di Starcraft.

