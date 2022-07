Heroes of the Storm come Starcraft 2: continua a vivere, ma basta nuovi contenuti

Heroes of the Storm non è mai riuscito a sfondare per davvero e si trova a mezzo servizio già da diversi anni. In concomitanza con il settimo anniversario del MOBA, in ogni caso, Blizzard Entertainment ha scelto di dare un nuovo taglio allo sviluppo, garantendo da qui in avanti solamente il supporto di base.

D'ora in avanti, la compagnia di Irvine continuerà a supportare Heroes of the Storm in modo simile agli altri giochi di lunga data come StarCraft e StarCraft II. Ciò significa che in futuro proseguiranno le stagioni e le rotazioni degli eroi, tuttavia anche se il negozio di gioco rimarrà operativo, non ci sono piani per aggiungere nuovi contenuti per l'acquisto. Le patch future riguarderanno principalmente la sostenibilità del client e la risoluzione di bug, con aggiornamenti al bilanciamento a seconda della necessità.

Come segno di affetto nei confronti della community, Blizzard Entertainment regalerà il rarissimo Sauro del Caos Epico Arcano a tutti i giocatori con la patch di Heroes of the Storm prevista per la prossima settimana. La compagnia si è infine congedata con un sentito messaggio di ringraziamento: "A tutta la community di Heroes, il nostro più sentito "grazie". Continuate a essere una delle community più appassionate e vi siamo grati per la vostra dedizione e il vostro supporto e, come sempre, siamo impazienti di rivedervi nel Nexus".